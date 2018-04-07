بالفيديو.. الأمير بندر بن محمد يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل كلاسيكو الحسم

نواف السالم(صدى):

وجه الأمير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء شرف الهلال، رسالة إلى جماهير الفريق قبل موقعة الحسم في مواجهة الأهلي المقرر إنطلاقها اليوم في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

وتمنى الأمير بند عبر فيديو له فوز الهلال بالمباراة واقتناص لقب البطولة، مؤكدًا على أنه يستحق أن يتوج باللقب، بعد وصوله إلى تلك المرحلة بمجهودة وتفوقه.

ووجه رسالة إلى جماهيرالزعيم مطالبهم بدعم الأزرق إن كانت نتيجة المباراة سلبية، ولم يحقق الانتصار، قائلًا :” الزعيم هو الزعيم “، مؤكدًا على أهمية دعم الفريق في مختلف حالاته.

يجدر الإشارة إلى ان الامير بندر بن محمد؛ من أهم رموز الأزرق على مر التاريخ؛ حيث أسس مدرية الهلال اتي ساهمت في إخراج أجيال، على رأسهم اللاعبين يوسف الثنيان وسامي الجابر.

كما أكثر رئيس هلال تحقق في ولايته بطولات للزعيم بلغت 9 بطولات.