بالفيديو.. التجول بالقوارب بدل المركبات شوارع في سكاكا

علي العنزي(صدى):

تحولت شوارع مدينة سكاكا بمنطقة الجوف إلى بحر من السيول والأمطار بعد الحالة المطرية التش شهدتها مساء أمس الجمعة وتستمر حتى الآن على المدينة.

وبدأ سكان المدينة بالتجول في الشوارع مستخدمين القوارب بدلًا للمركبات التي غرقت جميعها في المياه، حتى يستطيعوا التنقل من مكان لآخر في مشهد كوميدي وكارثي في اللحظة ذاتها.

الجدير بالذكر أن كمية الأمطار التي نزلت على مدينة سكاكا تجاوزت الطاقة الاستيعابية لتصريف السيول بالمدينة، ما جعل شوارعها بحر تغرق فيه المركبات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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