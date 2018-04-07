رجل يغتصب ابنة شقيقه بطريقة وحشية

نيروبي(صدى):

أقدم رجل كيني على اغتصاب ابنة شقيقه التي لم تتجاوز عامها الثاني ما أصابها بجروح خطيرة ، وفر هارباً .

حيث استغل عم الطفلة ” غلوريا ” خروج والدتها لجلب الماء من السوق ، ووالدها في العمل ، وقام بجريمته الوحشية غير مٌدرك للآثار النفسية والجسدية التي ستُصيب الطفلة والتي من الممكن أن تودي بحياتها .

وكشفت الواقعة والدة غلوريا ، التي وجدتها طريحة الفراش وتعاني من الألم بشدة ، فعندما تحدثت معها لم تستطع الطفلة تفسير ما حدث لها لصغر سنها ، ولكن فهمت منها والدتها أن عمها كان معها واغتصبها حيث وجدت الأم آثار دماء وجروح وتم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لتعرضها للتمزق من أسفل .

على الفور تقدمت الأم بشكوى ضد شقيق زوجها الذي فر هارباً ، وطالبت باعتقاله ومحاكمته بقسوة حيث أنه قام بالأمر نفسه مع شقيقة غلوريا من قبل وعندما قٌدم للمحاكمة ، قضي القاضي بخروجه من السجن مقابل التعهد بعدم التعرض له ، بدلاً من سجنه .