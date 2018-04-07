حقيقة عودة الدعيع إلى اللعب والمشاركة في كأس العالم
نفت مصادر مقربة من حارس الهلال السابق والمنتخب السعودي محمد الدعيع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية عن عودته للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.
وأوضحت المصادر في تصريح اليوم السبت أن ما جرى تداوله عارٍ تماما من الصحة، واستند على معلومات مغلوطة غير دقيقة.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد كشفت أن محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السابق، عاد من جديد بعد ثمانية أعوام من التوقف، وتم قيد اسمه في كشوف نادي الرياض، وتسجيله في كشوف مكتب رعاية الشباب في الرياض، بعد أن أجرى الفحوص الطبية، وهو الأمر الذي نفي جملة وتفصيلاً.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات
في حراس احسن من الدعيع وليش وضع بلبله ياصحيفه صدى
طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل العوده
ماجد[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيه العافيه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل وينه كاتب الخبر في صدى ليه ما يتم محاسبته
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 28 دقيقة
داج ماافلح وهو شباب بيفلح وهو شايب
متعصب درجة أولى كنت اكره تحليله في الدوري الله فكنا منه ومن تعصبه الأعمى