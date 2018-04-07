حقيقة عودة الدعيع إلى اللعب والمشاركة في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

نفت مصادر مقربة من حارس الهلال السابق والمنتخب السعودي محمد الدعيع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية عن عودته للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وأوضحت المصادر في تصريح اليوم السبت أن ما جرى تداوله عارٍ تماما من الصحة، واستند على معلومات مغلوطة غير دقيقة.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد كشفت أن محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السابق، عاد من جديد بعد ثمانية أعوام من التوقف، وتم قيد اسمه في كشوف نادي الرياض، وتسجيله في كشوف مكتب رعاية الشباب في الرياض، بعد أن أجرى الفحوص الطبية، وهو الأمر الذي نفي جملة وتفصيلاً.