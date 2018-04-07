أوراق شجر النيم والكركم تساعد في علاج ” الجرب “

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، إنه يمكن استخدام أوراق شجرة ” النيم والكركم ” ؛ لعلاج مرض الجرب والحكة الناتجة منه، لمن يعانون هذا المرض، مشيرًا إلى ضرورة الغسل اليومي بالماء الساخن لملابس المصاب، ونقع فراشه باستمرار.

وذكر ” القحطاني ” أن خلاصة أوراق شجرة ” النيم ” ، نشطة جدًا ضد الكثير من الحشرات، ومن ضمنها قملى الحكة؛ المسببة لمرض الجرب، بالإضافة إلى أن الكركم له تاريخ طويل؛ لعلاج الحكة الناتجة من الجرب.

وعن الطريقة التي يُصنع بها، أوضح أن المعجون من أوراق النيم ومسحوق الكركم، ويدلك به المرضى يوميًا.

كما أشار إلى أن هناك تعليمات حول مرض الجرب، بأن قمل الحكة، مُسبب المرض، يوجد تحت سطح الجلد، وكذلك بيضة؛ لذا فإن الملابس والفرش التي ينام عليها المصاب، ملزثة بهذا القمل؛ ولذلك يجب غسل الملابس يوميًا بالماء الساخن، وكذلك نقع الفرش بين وقت وآخر بالماء.