إيجابيات إنهاء العلاقة الزوجية الغير ناجحة

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية؛ إنه من الممكن أن يكون الإنفصال بين الشخصين فرصة لعيش حياة أفضل بخاصة إن كانت العلاقة مليئة بالخلافات والنزاعات.

وكشفت عن بعض الأسباب التي تجعل الإنفصال مفيداً.

يحظى الشخص بالحرية:

إن انفصل شخصان عن بعضهما البعض سيحظى كل منهما بالحرية التي كان يحتاجها مثلا للخروج مع باقي الأصدقاء أو للذهاب إلى أماكن أخرى معينة كان يواجه من قبل مشاكل مع الشريك لقصدها.

الثقة بالنفس:

قد تضعف ثقة أحد الشريكين بنفسه خلال تواجده في علاقة مع شخص يفرض شخصيته وأفكاره وقراراته عليه ومن هنا إن انفصلا سيساعد الموضوع على استعادة الثقة بالنفس.

جمع المال:

لن يصرف الأشخاص المال بالقدر نفسه إن لم يكونوا في علاقة تجمعهم بالشريك لذلك من فوائد الإنفصال قد يكون جمع المال من أجل تحقيق أهداف حلم بها الشخص كالسفر أو اقتناء سيارة.

ساعات فراغ:

إن انفصل الشريكان عن بعضهما فسيكسبان ساعات فراغ طويلة ويجب استغلالها بالخروج مع الأصدقاء والمرح بدلاً من الجلوس في المنزل والبكاء والتحسر على الماضي وهذه الأمور من واجبها أن تساعد الشخص على التغلب على موضوع الإنفصال.

راحة نفسية:

من الممكن أن يكون الانفصال فرصة ليحظى الإنسان بالراحة النفسية بعيدا عن المشاجرات.

وداعاً للروتين:

في بعض الأحيان يجرّ الارتباط بالشريك إلى نمط يومي معين قد يتسم بالروتين وبالتالي يبتعد الشخص عن الهوايات التي يحب ممارستها وهنا إن تم الانفصال سيخرج الشريك من قوقعة الروتين الى حياة عادية تتخللها أشياء يحبها.

غياب التوتر:

يغيب التوتر إن تم الانفصال بخاصة إن كانت العلاقة غير ثابتة في الأيام الأخيرة.

وضع أهداف جديدة:

سينشغل الشخص بعد الانفصال بوضع أهداف جديدة ليعمل عليها كي تنسيه المرحلة التي يمر بها.