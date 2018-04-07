سفير المملكة في إندونيسيا يفجر مفاجأة جديدة في قضية الطفلة هيفاء ويكشف الحقيقة
أعلن سفير المملكة في إندونيسيا أسامة الشعيبي، تفاصيل جديدة حول قضية الطفلة هيفاء وما وصل إليه تقرير الجهات الإندونيسية في هذا الشأن.
وأكد السفير الشعيبي أن التقرير لم يكتمل بعد ولكنه تم التوصل إلى أصل القصة، حيث كشفت تحقيقات الجهات الأمنية الإندونيسية التي أطلع الجانب السعودي عليها أن أم هيفاء اعترفت أنها كذبت ولا يوجد شخص يدعى سلطان الحربي أو موت أو جثة أو أي شيء من تفاصيل القصة السابقة.
وأوضح أن الأم استغلت وجود تشابه بين ملامح ابنتها وملامح الفتاة العربية والسعودية على وجه الخصوص، قائلًا ” هناك استفهامات عديدة ولا نريد الدخول في الذمة واتهامها بأمور أخرى قبل الانتهاء من التحقيق ” .
كما أضاف أن الأم اعترفت خلال التحقيقات أنها تكسب المال من السياح وعن طريق التسول واستعطاف السياح بطريقة إنسانية لمعرفتها أن السعوديين يحبون عمل الخير ولديهم غيرة على بناتهم.
وأشار السفير إلى أن السائح السعودي مصور الفيديو تقع على عاتقه الملامة، حيث قام بتصوير المقطع في جبل بونشاك وكودابونجا ونشره وإرساله إلى السعودية دون العودة إلى السفارة، حيث كان يجب عليه التواصل مع السفارة السعودية في إندونيسيا، للتحقق من كلامها ولمعرفة أنه كذب في كذب.
كما أكد أن السفارة طلبت منه مراجعتها لأخذ بعض الاستدلالات، لكنه هرب من إندونيسيا لأنه أدرك أنه أخطأ في طريقة الإبلاغ الصحيحة عن القضية.
ماجد[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله
طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2145 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه..
شر البلية مايضحك طيب افهم ان البنت حصلتي عليها بتفلة فى الاناء المفتوح وتبين تلصقيها ف سعودي..اشك المصور اللي صور البنت بينك وبينك مايلزم ..والله لواني محقق..ان تلعني يوم فكرت بهذا الامر..
القرشي[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا ناس اصحوا السعوديون بصفة عامة اصبحت اموالهم هدفآ أينما ذهبوا حتى الأمريكيات وبعض الأوروبيات
قبل فترة ليست بالبعيدة حاولوا إبتزاز الشباب السعوديون بدعوى إغتصابهن وقد وقع البعض من ابناء شعبنا
ضحية لهن بمساعدة محاميين امتهنوا مهنة الإبتزاز القانوني على شباب الشعب السعودي خاصة والخليجي
بصفة عامة فأحذروا يا شبابنا هدانا الله وإياكم لكل خير .
ابوهيف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 10 دقائق
صدقت يابوقريش