بالفيديو.. أحلام تسحر الجمهور بإطلالتها في حفل الكويت
اذهلت الفنانة الإماراتية أحلام ، الجمهور بحفل مركز الشيخ جابر الأحمد بالكويت ، بإطلالتها الساحرة ، حيث دخل الجمهور في نوبة تصفيق حاد لحظة ظهور أحلام على المسرح .
وقالت أحلام في تحيتها للجمهور ” مساء الخير عليكم جميعاً .. سعيدة بوجودي في بلدي الكويت .. دايما هي الكويت بلادي وداري .. دايما فاتحتلي دراعاتها تقولي مرحباً ياأم فهد ” .
وتابعت ” إن شاء الله اليوم أكون عند حسن ظنكم .. وحسن ظن كل جمهوري في الوطن العربي ” .
خديجه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 3 ساعات
إطلالتها ساحره
محمد[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 3 ساعات
مااحلاها
طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
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