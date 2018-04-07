بالفيديو.. أحلام تسحر الجمهور بإطلالتها في حفل الكويت

نورة الشهري (صدى):

اذهلت الفنانة الإماراتية أحلام ، الجمهور بحفل مركز الشيخ جابر الأحمد بالكويت ، بإطلالتها الساحرة ، حيث دخل الجمهور في نوبة تصفيق حاد لحظة ظهور أحلام على المسرح .

وقالت أحلام في تحيتها للجمهور ” مساء الخير عليكم جميعاً .. سعيدة بوجودي في بلدي الكويت .. دايما هي الكويت بلادي وداري .. دايما فاتحتلي دراعاتها تقولي مرحباً ياأم فهد ” .

وتابعت ” إن شاء الله اليوم أكون عند حسن ظنكم .. وحسن ظن كل جمهوري في الوطن العربي ” .