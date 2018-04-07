محاكم التنفيذ تستقبل 56 مساهمة عقارية متعثرة بـ2.5 مليار ريال

عادل الحربي (صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة والاستثمار، سعد آل مسعود، عن إحالة 56 مساهمة بقيمة 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ بعد تعذر الحصول على حقوق المساهمين من أصحابها.

وأوضح آل مسعود، أن المساهمات تشمل فلل الفرسان، ومساهمات السويداني ومساهمات متعب المقبل، وأرض بطريق الثمامة، وبرج بكة، ودرة الخبر شذا القنفذة والبشرى، ومساهمات النفيسي، وجوهرة الشرق، وربوة الياسمين، وكنوز جدة ومساهمات النهابي، ومساهمات جوهرة طيبة ومساهمات البابطين والعليا بتبوك ومخطط الهدا وأرض الخبر، ومساهمات التويجرى، وأم الرايات، ومشروع طريق خريص وأرض المدينة، وجنوب المعارض، ومخطط مربع 14 وأرض طريق خريص.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن القائمة تشمل: أرض الحرم واثراء مول وأرض طريق الخرج، والسويدى والحسينية، وأرض الجنادرية، وجوهرة القديح وأصداف الخبر وأرض الزمرد، ومسار القوافل والفيصلية، والحمودية، وأرض الصغير وربوة الياسمين والعارض، ومربع 13 ودرة الخليج، وأرض الشرائع، وجوهرة سيهات والمعارض، والعليا وتبوك وأرض الشرقية، وجوهرة البابطين، وشاطىء الرمال الذهبية، وأرض ينبع، وجوهرة الخفجي، والرحاب، ورضة العطيشان وأرض جدة، ومساهمات الفيصل.