” هدف ” يوضح حقيقة إيقاف برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة

عادل الحربي(صدى):

صرح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، بعدم إيقاف برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة؛ الذي يهدف لصرف 3000 ريال شهريًا للملاك؛ لتشجيعهم على الاستمرار في مشروعاتهم.

وذكر الصندوق، أن ما تم هو تعليق صرف فواتير المستفيدين مؤقتًا، لحين الانتهاء من تطوير النظام.

وفي سياق آخر، أوضح الصندوق أن الإقصاء من برنامج ” حافز ” ، يتم في عدة حالات، من أبرزها الحصول على 6 إنذارات؛ وذلك بسب عدم إتمام التسجيل الأسبوعي، ورفض 3 عروض وظيفية، وعدم حضور 4 مقابلات شخصية.

كما أشار إلى أن دعم نمو توطين المنشآت، من بين البرامج المستمرة، ودعم أيام غسيل الكلى، مبينًا أن فاتورة دعم المعلمين والمعلمات يتم رفعها من قبل المؤسسات في الفترة من 18 إلى 23 من الشهر الميلادي، ويتم الصرف على أساسها، ويجب الانتظار 3 شهور بعد الفصل، من العمل للتقديم على برنامج حافز، فيما تبلغ فترة التحقق من الأهلية 3 شهور.