بالفيديو.. الصحة تطلق نظام التراخيص الصحية الإلكترونية

سعيد العجل(صدى):

في خطوة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و مبادرات التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية فقد أطلقت الصحة اليوم نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” و الذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

وأبانت الصحة أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات و التقارير آلياً، مما سيسهم بإذن الله إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي ومزيداً من تدفق للإستثمارات في القطاع الصحي و تنميتها في المملكة.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.

وأضافت الصحة أنه تم إبرام إتفاق مع الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه إعفاء المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي تحوي ١٠ ممارسين صحيين فأقل من رسوم الخدمات.

تجدر الإشارة أن نظام التراخيص الصحية الإلكتروني الجديد يتميز بالشمولية المطلقة و التكامل التقني مع الجهات الحكومية و التنظيمية إضافةً إلى الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة، و الذي يعتبر إمتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة و هي منصة ” صحة ” للخدمات الصحية.

ومن جانب آخر يتزامن إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني مع قرب إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة والذي من المتوقع أن يحدث نقلة هامة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص مما سيرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.