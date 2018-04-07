بالصور..إزالة 412 سيارة تالفه و208 لوحة إعلانية مخالفة في عرعر

سعيد العجل(صدى):

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية بإزالة 412 سيارات تالفة والمتوقفة أمام الورش وفي الشوارع ، وإزالة 208 لوحة إعلانية مخالفة المعلقة على أعمدة الانارة في مدينة عرعر ،وذلك ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري .

كانت أمانة منطقة الحدود الشمالية أطلقت يوم الأحد الماضي ،حملة مكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة، بإشراف رؤساء البلديات التابعة للأمانة، حيث تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في الأحياء والشوارع بجميع محافظات وقرى المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم الراشد, أن الحملة تستمر ستة أسابيع, وتشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، منها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتيبات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الاستراحات والمخيمات المنتشرة عشوائيا على مداخل المدن، وإزالة مخلفات البناء، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة،إضافة إلى دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات وغيرها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثق من برامج الرؤية وهي أحد أهداف ورؤية المملكة 2030 .

ودعا الراشد المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها للحفاظ على جمالية المنطقة وجعلها خالية من الملوثات البصرية.