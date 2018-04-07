مصرع مواطن دهسا بالقنفذة فجر اليوم

محمد بن شقيه (صدى):

لقي مواطن مصرعه فجر اليوم السبت ،على الطريق الساحلي جدة – جازان بمحافظة القنفذة ،أثناء محاولته عبور الطريق ، دهسته مركبة عابرة عند إشارة مدخل المحافظة.

وقامت الجهات الأمنية والاسعافية بمباشرة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لشهود عيان فإن المواطن لقي مصرعه في موقع الحادث قبل أن يتم نقله للمستشفى.