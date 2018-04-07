مكة تتصدر قائمة الدعاوى القضائية للحضانة

نايف السالم(صدى):

ارتفعت دعاوى الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم الابتدائية خلال الأشهر الـ6 الماضية ،فيما يتعلق بقضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها، إذ بلغ عددها 15005 في 13 منطقة، بنسبة 5.8 % للكل.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الدعاوى القضائية بـ 6168، بينما حلت نجران أخيرة بـ92.

وأحتلت الرياض بـ 2577 المرتبة الثانية، ثم منطقة الشرقية بـ1692، بينما تلقت المحكمة بالمنطقة المدينة المنورة 1068 دعوى، تلتها منطقة جازان بـ1006، فيما انخفض العدد في مناطق أخرى عن العام السابق.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية 140، تلتها منطقة الجوف بـ191، والباحة 235، وحائل 275، وتبوك 429، والقصيم 446، وعسير686، بينما سجلت منطقة نجران الأقل عددًا في دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بها، إذ بلغ عددها 92.