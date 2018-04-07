بالفيديو..القبض على وافد يدعي علاج الإنزلاق الغضروفي

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة القبض على معالج شعبي من جنسية عربية، يزعم علاج مرضى الإنزلاق الغضروفي باستخدام إبر مسكنة ومنشطة تعطي الإيحاء بالتعافي.

وداهمت الشرطة وممثلي وزارة الصحة بالرياض، شقة خصصها مدعي العلاج ،لمداواة المرضى الذين يتوافدون عليه.

ومن المقرر إحالة مدعي العلاج الشعبي إلى قسم الشرطة لاتهامه بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .