بالفيديو..مواطنات كفيفات يتحدين الصعاب ويتعلمن فنون الطهي في شهر

سالم المطيري(صدى):

لم تمثل الإعاقة يوما عقبة لأصحابها عن استكمال حياتهم بالشكل الطبيعي والاندماج في المجتمع، فدائما ماتجد أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قدرة كبيرة على تخطي الصعاب والتحدي ليصبحوا متميزين.

وهذا ماحدث مع مجموعة من الفتيات الكفيفات في مدينة بريدة بالقصيم، حيث تحدين العقبات التي تواجههن بسبب مشكلة فقدان البصر، وقررن تعلم فنون الطهي في فترة وجيزة، لطالما كانت شغفهم .

وبثت قناة الإخبارية تقرير عن الفتيات وكيفية تمكنهن من إتقان الطهي بعد شهر واحد من تسجيلهن بدورة تدريبية تهدف لوضع الثقة في إمكانيات الفتيات الكفيفات داخل الأسرة والمجتمع.