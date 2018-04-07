بالصورة..قصيدة تاريخية للمغدور به خليفة آل ثاني في ابنه العاق

طلال الضوي(صدى):

نشر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل ،اليوم السبت، قصيدة تاريخية أرسلها الشيخ خليفة بن حمد آل الثاني جد الأمير المدلل تميم بن حمد.

وأوضحت القصيدة أقوال المغدور به خليفة بن حمد ال ثاني، في ابنه العاق حمد بن خليفه ومصاص الدماء حرامي الدوحه حمد بن جاسم.

وجاء نص القصيدة كالتالي : ” أيظن الخائنون أن الليث قد اعتلاه الوهن والكبر، فلم يعلموا أن الليث في نصف العمر بعون الله مقتدر، فكم شيعوا من اشاعات سوداء..بترت خيانتهم، ولكني بكفي لهم بالمرصاد..فلينتظروا..عصابة الغدر والخوف اجتمعوا معا، ياليتهم من عرين الليث ما انحدروا، أفلسوا بالدار لان الأفكار مفلسة، والشعب يلعنهم وحتى الصخر والشجر “.

وجاءت تلك القصيدة بعد زيارة مبعوثمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير و التصالح مع إبنه الشيخ حمد، الذي انقلب عليه واستولى على الحكم فيما بعد.