وظائف في التجارة الإلكترونية للسعوديين عقب لقاء ولي العهد مع رئيس ” أمازون “

عادل الحربي (صدى):

عقب لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،بالرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” جيف بيزوس، في سياتل الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن عدد من الوظائف في كل من الرياض وجدة.

وشملت الوظائف المطلوبة مجالات قيادية عدة ، ما يدل على أن “أمازون” ستتوسع في تجارتها الإلكترونية في المملكة والخليج، من خلال العاصمة الرياض ثم جدة، وطلبت الشركة موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية.

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