  • السبت 7

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وظائف في التجارة الإلكترونية للسعوديين عقب لقاء ولي العهد مع رئيس ” أمازون “

وظائف في التجارة الإلكترونية للسعوديين عقب لقاء ولي العهد مع رئيس ” أمازون “

وظائف في التجارة الإلكترونية للسعوديين عقب لقاء ولي العهد مع رئيس ” أمازون “
عادل الحربي (صدى):

عقب لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،بالرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” جيف بيزوس، في سياتل الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن عدد من الوظائف في كل من الرياض وجدة.

وشملت الوظائف المطلوبة مجالات قيادية عدة ، ما يدل على أن “أمازون” ستتوسع في تجارتها الإلكترونية في المملكة والخليج، من خلال العاصمة الرياض ثم جدة، وطلبت الشركة موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية.

إقرأ أيضًا:

 

سمو ولي العهد يلتقي رئيس شركة أمازون


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يحفظه

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 24 دقيقة

موفق دائما ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يديمه يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *