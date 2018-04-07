وظائف في التجارة الإلكترونية للسعوديين عقب لقاء ولي العهد مع رئيس ” أمازون “
عقب لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،بالرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” جيف بيزوس، في سياتل الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن عدد من الوظائف في كل من الرياض وجدة.
وشملت الوظائف المطلوبة مجالات قيادية عدة ، ما يدل على أن “أمازون” ستتوسع في تجارتها الإلكترونية في المملكة والخليج، من خلال العاصمة الرياض ثم جدة، وطلبت الشركة موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يحفظه
نهى[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفق دائما ان شاء الله
خلود[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يديمه يارب