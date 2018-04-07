طمعا في مكافأة وزير التعليم.. أسر تدعي إصابة أبنائهم بالجرب

نايف السالم(صدى):

أقدم العديد من الأسر الآسيوية على إدعاء إصابة أبنائهم بمرض الجرب، وذلك تزامنا مع إعلان وزير التعليم أحمد العيسى بتخصيص مكافآت مالية للطلال المصابين بمدارس مكة المكرمة، مستغلين الأمر لصالحهم.

ويحذر المختصون من خطورة ما تقوم به هذه الأسر، حيث أقدم عدد منهم إلى المراكز الصحية ، ولم يتم تسليمهم تقرير طبي يثبت إصابتهم بالمرض.

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