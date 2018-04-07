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طمعا في مكافأة وزير التعليم.. أسر تدعي إصابة أبنائهم بالجرب

طمعا في مكافأة وزير التعليم.. أسر تدعي إصابة أبنائهم بالجرب
نايف السالم(صدى):

أقدم العديد من الأسر الآسيوية على إدعاء إصابة أبنائهم بمرض الجرب، وذلك تزامنا مع إعلان وزير التعليم أحمد العيسى بتخصيص مكافآت مالية للطلال المصابين بمدارس مكة المكرمة، مستغلين الأمر لصالحهم.

ويحذر المختصون من خطورة ما تقوم به هذه الأسر، حيث أقدم عدد منهم إلى المراكز الصحية ، ولم يتم تسليمهم تقرير طبي يثبت إصابتهم بالمرض.

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة

ههههه

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يشفي الجميع

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 48 دقيقة

معقول هذي

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 47 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 47 دقيقة

امين

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هدر للمال العام عندما تكافئه
على المرض؟
العلاج المجاني والدعاء بحد ذاته مكافئه

يجب تغيير المسمى الى مساعده

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