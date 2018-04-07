طمعا في مكافأة وزير التعليم.. أسر تدعي إصابة أبنائهم بالجرب
أقدم العديد من الأسر الآسيوية على إدعاء إصابة أبنائهم بمرض الجرب، وذلك تزامنا مع إعلان وزير التعليم أحمد العيسى بتخصيص مكافآت مالية للطلال المصابين بمدارس مكة المكرمة، مستغلين الأمر لصالحهم.
ويحذر المختصون من خطورة ما تقوم به هذه الأسر، حيث أقدم عدد منهم إلى المراكز الصحية ، ولم يتم تسليمهم تقرير طبي يثبت إصابتهم بالمرض.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يشفي الجميع
نهى[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 48 دقيقة
معقول هذي
ناصر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 47 دقيقة
امين
صوت الحق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هدر للمال العام عندما تكافئه
على المرض؟
العلاج المجاني والدعاء بحد ذاته مكافئه
يجب تغيير المسمى الى مساعده