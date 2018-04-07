بمساعدة عشيقها..قتلت زوجها وألقت بجثته في مياه الصرف

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها الأربعيني، بمساعدة عشيقها، وقاما بإلقاء جثة المغدور به في مصرف قرية بإحدى محافظات مصر.

كانت الشرطة المصرية قد تلقىت بلاغا، يفيد بالعثور على جثة عامل بإحدى شركات القطاع الخاص، مُلقاةً في مياه مصرف قرية ” الغفارية “.

وبالتحقيقات تبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها، وأنهما تخلصا منه بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.