مختص يحمل إدارة تعليم مكة مسؤولية انتشار الجرب

نايف السالم(صدى):

أكد مدير سابق بأمانة مكة المكرمة، أن إدارة التعليم تعتبر ” المتهم الأول ” في ظاهرة انتشار مرض الجرب بين الطلاب في المدارس.

وأوضح الأكاديمي شجاع المطرفي أن سوء تخطيط الإدارة هو السبب في انتشار المرض، مشيرًا إلى أن المرض ينتشر في الأماكن المزدحمة والمتكدسة، ومع ذلك قامت الإدارة بتوزيع طلابها على مدارس التعليم العام.

وشدد على أن تبرئة إدارة التعليم من التسبب في المشكلة أمر مرفوض، قائلا: ” كان عليها اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة برش المدارس بالمبيدات وتعزيز التعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة ” بحسب عكاظ.

وأشار المطرفي إلى أن ملف مرض الجرب خرج من يد الإدارة ،وأصبح من اختصاص وزارة الصحة بمكة ،محملا مدير إدارة تعليم مكة محمد الحارثي المسؤولية الكاملة.