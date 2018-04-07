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  3. ضاحي خلفان : ” لو تميم لم يتجه لماما شريفة لكان خيرًا له “

ضاحي خلفان : ” لو تميم لم يتجه لماما شريفة لكان خيرًا له “

ضاحي خلفان : ” لو تميم لم يتجه لماما شريفة لكان خيرًا له “
ابوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، على أن الشعب القطري اخ لدول الخليج قلبا وقالبا.

وقال خلفان : ” صدقوني ان أهل قطر قلبا وقالبا كمواطنين وليست كحكومة لتنظيم الحمدين مع التوافق الخليجي وضد تميم، والحمدان غير المحمودين “.

وأضاف في إشارة إلى إيران : ”  لو كان تميم بعد أن خرج من مؤتمر مكافحة الإرهاب رافضا لمكافحته ،لم يتجه الى ماما شريفة – إيران – لكان خيرا له، كان بإمكانه ان يقول نختلف بالرأي ولكننا قلبا وقالبا مع المملكة، لكن عندما تكون النوايا ، لإحراج المملكة لن تجد قطر إلا مثل ما تراه من مواقف خليجية وعربية تجاهها ” ، مشيرإ إلى أنه احيانا البعض يجلب مشاكل لنفسه بنفسه.

واستكمل خلفان قائلا : ” اذا كانت فعلا ستكون هناك قاعدة عسكرية سعودية فهي خطوة باتجاه ايران في ظهر الجزيرة الجديدة، لو وقعت حربا ايرانية سعودية ستكون قطر بين نارين “.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ المملكه من كل حاقد وحاسد وقلم خبيث

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 56 دقيقة

جميع المواطنين يشتكون في قطر من النظام

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 55 دقيقة

جميع المواطنين يشتكون في قطر من النظام

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 54 دقيقة

ليته يفهم ع التميم ويرحل عن الأمة العربية كلها

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة

بس شكوى

[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة

الشكوى لغير الله مذالله

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 دقائق

دخول خلفان في السياسه غير موفق وغير مقبول

[ عدد التعليقات: 16369 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يهديك يا ضاحي بن خلفان
تخاطب تميم وكانه يملك الحل والربط في ادارة حكومة قطر
الحكومه تدار من الصهيوني حمد بن جاسم بمباركة موزه و زوجها الاهبل

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