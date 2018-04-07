ضاحي خلفان : ” لو تميم لم يتجه لماما شريفة لكان خيرًا له “
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، على أن الشعب القطري اخ لدول الخليج قلبا وقالبا.
وقال خلفان : ” صدقوني ان أهل قطر قلبا وقالبا كمواطنين وليست كحكومة لتنظيم الحمدين مع التوافق الخليجي وضد تميم، والحمدان غير المحمودين “.
وأضاف في إشارة إلى إيران : ” لو كان تميم بعد أن خرج من مؤتمر مكافحة الإرهاب رافضا لمكافحته ،لم يتجه الى ماما شريفة – إيران – لكان خيرا له، كان بإمكانه ان يقول نختلف بالرأي ولكننا قلبا وقالبا مع المملكة، لكن عندما تكون النوايا ، لإحراج المملكة لن تجد قطر إلا مثل ما تراه من مواقف خليجية وعربية تجاهها ” ، مشيرإ إلى أنه احيانا البعض يجلب مشاكل لنفسه بنفسه.
واستكمل خلفان قائلا : ” اذا كانت فعلا ستكون هناك قاعدة عسكرية سعودية فهي خطوة باتجاه ايران في ظهر الجزيرة الجديدة، لو وقعت حربا ايرانية سعودية ستكون قطر بين نارين “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ المملكه من كل حاقد وحاسد وقلم خبيث
ابوسامر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين
فيصل[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 56 دقيقة
جميع المواطنين يشتكون في قطر من النظام
فهد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 55 دقيقة
جميع المواطنين يشتكون في قطر من النظام
فيصل[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 54 دقيقة
ليته يفهم ع التميم ويرحل عن الأمة العربية كلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة
بس شكوى
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 53 دقيقة
الشكوى لغير الله مذالله
صوت الحق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 دقائق
دخول خلفان في السياسه غير موفق وغير مقبول
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16369 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يهديك يا ضاحي بن خلفان
تخاطب تميم وكانه يملك الحل والربط في ادارة حكومة قطر
الحكومه تدار من الصهيوني حمد بن جاسم بمباركة موزه و زوجها الاهبل