ضاحي خلفان : ” لو تميم لم يتجه لماما شريفة لكان خيرًا له “

ابوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، على أن الشعب القطري اخ لدول الخليج قلبا وقالبا.

وقال خلفان : ” صدقوني ان أهل قطر قلبا وقالبا كمواطنين وليست كحكومة لتنظيم الحمدين مع التوافق الخليجي وضد تميم، والحمدان غير المحمودين “.

وأضاف في إشارة إلى إيران : ” لو كان تميم بعد أن خرج من مؤتمر مكافحة الإرهاب رافضا لمكافحته ،لم يتجه الى ماما شريفة – إيران – لكان خيرا له، كان بإمكانه ان يقول نختلف بالرأي ولكننا قلبا وقالبا مع المملكة، لكن عندما تكون النوايا ، لإحراج المملكة لن تجد قطر إلا مثل ما تراه من مواقف خليجية وعربية تجاهها ” ، مشيرإ إلى أنه احيانا البعض يجلب مشاكل لنفسه بنفسه.

واستكمل خلفان قائلا : ” اذا كانت فعلا ستكون هناك قاعدة عسكرية سعودية فهي خطوة باتجاه ايران في ظهر الجزيرة الجديدة، لو وقعت حربا ايرانية سعودية ستكون قطر بين نارين “.