تعليق صافيناز على رقصها بالحجاب

نورةالشهرى(صدى):

بعد موجة الانتقادات التي وجهت إلى الراقصة الأرمينية صافيناز ،و اتهامها بالرقص بالحجاب على المسرح، خرجت عن صمتها موضحة حقيقة الأمر.

وقالت صافيناز في مداخلة هاتفية لبرنامج ” ساعة مع المستشار ” : ” طول العمر لما برقص، وفى حتة قماشة فى بدلة الرقص بحطها على دماغى، وهى تعبر عن حركة في الرقصة وليس الرقص بالحجاب، ولا توجد راقصة ترقص بحجاب، مستحيل”.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الفيديوهات منذ 5 سنوات وهى بها نفس الحركة، وتساءلت: ” ليه هما مركزين على الموضوع دا دلوقتي، وبزعل جدا من اللي بيعمل كدة، ويعتبر شخص غاوي شهرة “.

وفي سياق منفصل أكدت صافيناز أنها سوف تشجع مصر في المونديال قائلة: ” أنا بقولها تانى مرة هشجع مصر فى كأس العالم روسيا 2018 ضد روسيا بلدي ” .