مرتديا قفازه من جديد..الدعيع حارسا للأخضر في مونديال 2018
يعود محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السابق، من جديد بعد ثمانية أعوام من التوقف، تمهيدا لظهوره مع الأخضر في مونديال روسيا 2018.
وبدأ الدعيع فعليا العودة للتدريبات وتم قيد اسمه في كشوف نادي الرياض، قبل أيام وتسجيله في كشوف مكتب رعاية الشباب في الرياض، بعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة، بحسب الاقتصادية.
وظهر الدعيع أمس في ملعب الأمير فيصل بن فهد، برفقة الجهاز الفني للأخضر، لخضوعه لتدريبات تحدد مدى جاهزيته للفترة المقبلة لكن الأمطار التي هطلت على الرياض حالت دون خوضه للتدريبات.
محمد[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جده هذا يعني يبي يشارك يالحبيب من نبي8 من جديد
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه اعتبرها نكتت العصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اتوقع يشارك محلل بس المحرر فهم غلط
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا من رجعه فاهم الكورة غلط
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9535 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .
القرشي[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا الربع نسيتوا إنكم في ابريل وهاذي تعتبر كذبة ابريل .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه صحيح
alfahd42[ عدد التعليقات: 15900 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين جت على كذا الكذبه
صوت الحق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 دقيقة
اعتبرها تخبطات اداريه من راس الهرم حتى اصغر مسوول في الهئيه السعوديه للرياضه