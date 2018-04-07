مرتديا قفازه من جديد..الدعيع حارسا للأخضر في مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

يعود محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السابق، من جديد بعد ثمانية أعوام من التوقف، تمهيدا لظهوره مع الأخضر في مونديال روسيا 2018.

وبدأ الدعيع فعليا العودة للتدريبات وتم قيد اسمه في كشوف نادي الرياض، قبل أيام وتسجيله في كشوف مكتب رعاية الشباب في الرياض، بعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة، بحسب الاقتصادية.

وظهر الدعيع أمس في ملعب الأمير فيصل بن فهد، برفقة الجهاز الفني للأخضر، لخضوعه لتدريبات تحدد مدى جاهزيته للفترة المقبلة لكن الأمطار التي هطلت على الرياض حالت دون خوضه للتدريبات.