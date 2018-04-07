ابن يفوق من غيبوبته ويدل على موقع وفاة أمه بعسير

ابها(صدى):

لم تدر فرق الهلال الأحمر في محافظة محايل، أن حادث المرور الذي أصيب فيه شاب دخل في غيبوبة ونقل إلى المستشفى، يوجد به إصابات أخرى إلا بعد أن أفاق الشاب.

فبعد 5 ساعات من وقوع الحادث، وهي الفترة التي قضاها الشاب في غيبوبة وأفاق منها ليسأل عن أمه والتي كانت ترافقه في السيارة، انتقلت فرقتين من الهلال الأحمر إلى مكان وقوع الحادث مرة أخرى لتجد الأم متوفاة داخل المركبة.

ونقل الهلال الأحمر، الجثة إلى مستشفى محايل، وذلك في الساعة الثامنة من مساء أمس، حيث تم إدخالها إلى ثلاجة الموتى.

وتلقت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، بلاغاً بعد ظهر أمس، من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به ثلاث حالات؛ إحداها إصابته بليغة، وجميعها كانت محتجزة.