في 24 ساعة.. الأمطار تضر 23 شخصا وتحتجز 55 بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

شهدت منطقة القصيم، عدداً من الحوادث التي وقعت جراء هطول الأمطار بغزارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد باشرتها فرق الدفاع المدني.

وتضمنت الحوادث تضرر منزلين لعائلتين في مدينة بريدة، ما أسفر عنه إخلاء المنزلين من 23 شخصاً، 9 من عائلة، و14 من العائلة الأخرى.

كما شملت الحوادث، احتجاز المركبات واشتعال حرائق، حيث قامت فرق بريدة بماشرة 6 حوادث، بينما باشرت فرق البكيرية 9 حوادث، في الوقت الذي باشرت فيه فرق مدني الرس 18 حادث، بالإضافة إلى إخراج 55 محتجز.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بالمنطقة، أنه رفع درجة الجاهزية من خلال العمل على عدة مسارات تتضمن توعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر التي قد يتعرضون لها في مثل هذه الأجواء، وانتشار دوريات السلامة في المواقع التي تستدعي تواجدهم.