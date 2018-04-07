” أمطار سكاكا ” .. 44 بلاغا متنوعا باشرها الدفاع المدني

علي العنزي(صدى):

تلقى الدفاع المدني بسكاكا التابعة لمنطقة الجوف، نحو 44 بلاغاً بسبب الأمطار، تنوعت بين حالات احتجاز لأشخاص وتجمعات مائية وغيرها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، أسفرت عن 44 حالة باشرتها فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الحالات تنوعت ما بين بلاغات عن تجمعات مياه واحتجاز لأشخاص بالسيارات، ودخول مياه لعدد من المنازل والمحالّ التجارية وتماسات كهربائية.

ودعا الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من أخطار السيول المنقولة، وكذلك عدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها وعدم ترك الأطفال بالقرب من الأودية والشعاب والمستنقعات المائية، إضافة إلى عدم الخروج من المنازل أثناء هطول الأمطار إلا في حال الضرورة.