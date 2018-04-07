سقوط سقف محل تجاري في سكاكا وإخلاء تام للمجمع

علي العنزي(صدى):

تسبب سقوط سقف مستعار لأحد المحال التجارية بمجمع تجاري في سكاكا بالجوف، في إخلاء الدفاع المدني للمسوقين في المجمع احترازياً.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، بأن المديرية تلقت بلاغاً أمس الجمعة بوقوع حادث سقوط لسقف في أحد المحال التجارية، مشيراً إلى أنه قد تبيَّن لفرق الدفاع المدني أن الحادث عبارة عن سقوط سقف مستعار لمحل تجاري بمجمع تجاري.

كما تبيَّن لدى الفرق التي انتقلت فور تلقيها البلاغ، وجود تسرب مياه، ما استدعاها إلى إخلاء المجمع من المتسوقين كإجراء احترازي، مؤكداً عدم وجود إصابات.

وناشد ” الرويلي ” ، أصحاب الأنشطة التجارية بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات، ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للأسقف والعوازل في محالّهم التجارية.