قانوني يهاجم ” العمل ” ويؤكد: لا تحرك ساكنا تجاه المعنفات

علي القحطاني (صدى):

هاجم المستشار والقانوني، عبدالله آل معيوف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأنها لا تقوم بإجراءات رادعة تحد من حالات التعنيف، مؤكداً أنه لم يسمع عن دور الضيافة وحماية المعنفات إلا ما يسوء السامعين.

وأوضح ” آل معيوف ” في لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن النظام نص على أنه يمكن أن يبعد المعنِّف عن المعنَّفة، ما من شأنه أن يوفر ميزانيات دور الضيافة على الدولة، وهو الأولى في حق المرأة المعنفة.

وأشار إلى أن الموقف الشرعي من التعنيف واضح كالشمس، وأن الأمر القرآني ” اضربوهن ” قد جاء محدداً وفي أمر واضح، وتسبقه خطوات تتمثل في الموعظة ثم الهجران، وبعد محاولات طويلة ثم الضرب غير المعنف والمبرح بعود الأراك الذي لا يؤلم.