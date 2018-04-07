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  3. والدة ” رونالدو ” تهز الإنترنت .. والسبب ” طبق كسكس مغربي “

والدة ” رونالدو ” تهز الإنترنت .. والسبب ” طبق كسكس مغربي “

والدة ” رونالدو ” تهز الإنترنت .. والسبب ” طبق كسكس مغربي “
الرباط(صدى):

هزَت والدة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما دعت متابعيها إلى تناول الطبق المغربي الشهير ” الكسكس ” .
وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوة السيدة ماريا دولوريس، التي تقضي حالياً عطلة في مدينة مراكش المغربية، وذلك عندما نشرت صورة لها حاملة طبق الكسكس معلقة: ” شيء بسيط.. تفضلوا معنا ” .

ويتخطى عدد متابعين حساب والدة رونالدو على موقع ” إنستجرام ” المليون متابع، منهم الكثير من العرب الذين علَّقوا بالقول : ” بالصحة والعافية ” معبرين عن سعادتهم بتواجدها في المغرب.

فيما أبدت والدة أفضل لاعب في العالم ” بحسب المتابعين ” سعادتها بتواجدها في المغرب، قائلة في تعليق على صورة أخرى لها: ” قضيت يوماً جيداً مع عائلتي ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 33 دقيقة

الأمهات دائما يميلون للأيام القديمة

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 31 دقيقة

البساطة عنوان الجمال

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة

احسن نجوم العالم

[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 13 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، الديرة اللي تبيع الخمور وتفتح بارات وحانات الخمارة والملاهي الليلية والمراقص

والدعارة وكلّ الأفعال المحرَّمة شرعاً في الشريعة الإسلامية 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

أعتبر طعامهم نجس ولافيه خير ولابركة مثله مثل أهله ✍🏻✍🏻✍🏻

وبعدين ، علينا يا أم الدون (( كريستيانو رونالدو )) علينا هالحركة الدعائية السياحيّة ؛ علمي ولدك

يضبط أموره 😂😂😂 عقب سالفته اللي صارت قبل كم شهر يَوْم إنه يتغيب عن تمارين ناديه

⬅️ ريال مدريد ➡️ و كشفوه لقوه – والعياذ بِاللّه مِنْه ومن أفعاله المحرَّمة 🔥🔥🔥 لقوه يتسدح

ويتبطح مَع عشيقته 🔥🔥🔥 بالمغرب 🇲🇦 رايح جاي ، سردادي مردادي على طيارته الخاصّة ✈️

⬅️🇲🇦 تراي أعرف البير وغطاه 🇲🇦➡️ ماتمشي هالحركات الدعائية عندنا ، الخلاء 😂😂😂

مع وافر المحبة .

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