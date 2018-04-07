والدة ” رونالدو ” تهز الإنترنت .. والسبب ” طبق كسكس مغربي “

الرباط(صدى):

هزَت والدة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما دعت متابعيها إلى تناول الطبق المغربي الشهير ” الكسكس ” .

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوة السيدة ماريا دولوريس، التي تقضي حالياً عطلة في مدينة مراكش المغربية، وذلك عندما نشرت صورة لها حاملة طبق الكسكس معلقة: ” شيء بسيط.. تفضلوا معنا ” .

ويتخطى عدد متابعين حساب والدة رونالدو على موقع ” إنستجرام ” المليون متابع، منهم الكثير من العرب الذين علَّقوا بالقول : ” بالصحة والعافية ” معبرين عن سعادتهم بتواجدها في المغرب.

فيما أبدت والدة أفضل لاعب في العالم ” بحسب المتابعين ” سعادتها بتواجدها في المغرب، قائلة في تعليق على صورة أخرى لها: ” قضيت يوماً جيداً مع عائلتي ” .