والدة ” رونالدو ” تهز الإنترنت .. والسبب ” طبق كسكس مغربي “
هزَت والدة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما دعت متابعيها إلى تناول الطبق المغربي الشهير ” الكسكس ” .
وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوة السيدة ماريا دولوريس، التي تقضي حالياً عطلة في مدينة مراكش المغربية، وذلك عندما نشرت صورة لها حاملة طبق الكسكس معلقة: ” شيء بسيط.. تفضلوا معنا ” .
ويتخطى عدد متابعين حساب والدة رونالدو على موقع ” إنستجرام ” المليون متابع، منهم الكثير من العرب الذين علَّقوا بالقول : ” بالصحة والعافية ” معبرين عن سعادتهم بتواجدها في المغرب.
فيما أبدت والدة أفضل لاعب في العالم ” بحسب المتابعين ” سعادتها بتواجدها في المغرب، قائلة في تعليق على صورة أخرى لها: ” قضيت يوماً جيداً مع عائلتي ” .
نهى[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 33 دقيقة
الأمهات دائما يميلون للأيام القديمة
فهد[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 31 دقيقة
البساطة عنوان الجمال
فيصل[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة
احسن نجوم العالم
الحربي[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 13 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، الديرة اللي تبيع الخمور وتفتح بارات وحانات الخمارة والملاهي الليلية والمراقص
والدعارة وكلّ الأفعال المحرَّمة شرعاً في الشريعة الإسلامية 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
أعتبر طعامهم نجس ولافيه خير ولابركة مثله مثل أهله ✍🏻✍🏻✍🏻
وبعدين ، علينا يا أم الدون (( كريستيانو رونالدو )) علينا هالحركة الدعائية السياحيّة ؛ علمي ولدك
يضبط أموره 😂😂😂 عقب سالفته اللي صارت قبل كم شهر يَوْم إنه يتغيب عن تمارين ناديه
⬅️ ريال مدريد ➡️ و كشفوه لقوه – والعياذ بِاللّه مِنْه ومن أفعاله المحرَّمة 🔥🔥🔥 لقوه يتسدح
ويتبطح مَع عشيقته 🔥🔥🔥 بالمغرب 🇲🇦 رايح جاي ، سردادي مردادي على طيارته الخاصّة ✈️
⬅️🇲🇦 تراي أعرف البير وغطاه 🇲🇦➡️ ماتمشي هالحركات الدعائية عندنا ، الخلاء 😂😂😂
مع وافر المحبة .