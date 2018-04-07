باريس سان جيرمان ينجو بأعجوبة من الهزيمة
نجح فريق باريس سان جيرمان، في النجاة من الهزيمة أمام مضيفه سانت إيتيان، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة النارية التى جمعتهما، في افتتاح منافسات الجولة الـ32 م الدوري الفرنسي.
وسجل سانت إيتيان هدف مبكر بأقدام ريميه كابيلا، في الدقيقة 17، ثم أهدر ضربة جزاء له في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول.
وطرد حكم المباراة مدافع الفريق الباريسي بريسنال كيمبيمب، في الدقيقة الـ41، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وأدرك باريس سان جيرمان، التعادل مع مضيفه بعد تسجيل ماتيو ديبوشيه هدفاً بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
فهد[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 42 دقيقة
مبروك
فيصل[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 38 دقيقة
تتعوض أن شاء الله
نهى[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 36 دقيقة
تعادل بطعم الهزيمة