باريس سان جيرمان ينجو بأعجوبة من الهزيمة

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق باريس سان جيرمان، في النجاة من الهزيمة أمام مضيفه سانت إيتيان، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة النارية التى جمعتهما، في افتتاح منافسات الجولة الـ32 م الدوري الفرنسي.

وسجل سانت إيتيان هدف مبكر بأقدام ريميه كابيلا، في الدقيقة 17، ثم أهدر ضربة جزاء له في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول.

وطرد حكم المباراة مدافع الفريق الباريسي بريسنال كيمبيمب، في الدقيقة الـ41، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأدرك باريس سان جيرمان، التعادل مع مضيفه بعد تسجيل ماتيو ديبوشيه هدفاً بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.