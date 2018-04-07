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اقتصاد المملكة سيشهد انتعاشا غير مسبوق خلال العام الجاري

اقتصاد المملكة سيشهد انتعاشا غير مسبوق خلال العام الجاري
علي القحطاني (صدى):

أوضح تقرير ” بتروليوم إيكونوميست ” الدولي، أن اقتصاد المملكة يعيش حالة من الانتعاش خلال الوقت الحالي، كما أنه سيشهد انتعاشاً غير مسبوق في القطاع غير النفطي في وقت لاحق من العام.

وأشار التقرير، إلى أن الأرقام الأخيرة لاقتصاد المملكة تُبين أنه قد عاد إلى النمو الإيجابي في بداية العام الجاري، وذلك بعد استقرار نسبي في الربع الرابع من العام الماضي.

كما بيَّن أن السعر العالمي للنفط الخام في المستقبل القريب، لا يزال مفتاح التنمية للعديد من الدول المنتجة ومنها المملكة، مشيراً إلى أنها تقود الجهود الدولية لزيادة الالتزام بتقييد الإنتاج لدعم الأسعار.

وأكد أن هناك حالة جيدة من الإنفاق العام العالي على البنية التحتية في المملكة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15821 ] نشر منذ 1 ساعة

عسى دوم اقتصادنا بخير

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب دائما للاحسن

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