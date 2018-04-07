بالفيديو.. إيران تواصل مسلسل القمع باعتقال الأطفال في الأحواز

طهران(صدى):

رصد مقطع فيديو، القوات الحكومية الإيرانية حليفة دولة قطر، وهي تعتقل الأطفال من شوارع الأحواز العربية، وتقوم بعدة اعتقالات عشوائية تستهدف الترهيب، ووقف الإحتجاجات ضد العنصرية.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام عدد من قوات الأمن بالقبض على عدد من المواطنين أمام المارة، ليكتفوا فقط بالمشاهدة والتصوير، ولا يتدخل أحد ولو حتى ليستفسر عن ما يحدث.

وجدير بالذكر أن هذه المشاهد واللقطات، لا تجد تعليق من الوسائل الإعلامية والصحفية في قطر أو إيران، لإن لقطات العنف والإجرام لا تظهر إلا لأعدائهم، أو من يقفون أمام مصالحهم.