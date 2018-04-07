الفريق المقدشي يزور قوات الأمن الخاصة بمعسكر أم ريش

سعيد العجل(صدى):

بناءً على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية تفقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم ومعه قائد التحالف العربي في محافظة مأرب العميد علي العنزي قوات الأمن الخاصة بمعسكر أم ريش التابع لمحافظة البيضاء.

وفي كلمة ألقاها أمام منتسبي قوات الأمن الخاصة نقل الفريق المقدشي تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وقيادة القوات المشتركة.

مشيداً بمستوى الجاهزية والإعداد واليقظة العالية التي تتمتع به قوات الأمن الخاصة بمعسكر أم ريش وجهودها المبذولة في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة استعداداً لتحريرها من براثن المليشيا الانقلابية الايرانية.

وأشار إلى الدور الكبير المنوط بقوات الأمن في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وفي كل المحافظات والمناطق اليمنية والمشاركة في بناء اليمن الاتحادي التي تتساوى فيه الحقوق والواجبات.

ونوه بما تحققه قوات الأمن الخاصة من انجازات في منع عمليات التهريب وضبط شحنات الأسلحة والممنوعات والعملات المزورة ومنع وصولها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية.

كما أشاد الفريق المقدشي بما قامت به قوات الأمن الخاص بمحافظة البيضاء في سبيل التصدي للمليشيات الحوثية الانقلابية وفي تحرير أجزاء من المحافظة إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة.

من جانبهم شدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد الموساي وقائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري على أهمية التنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية والأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرق العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أية محاولات أو مخططات لاقلاق السكينة العامة.

رافق مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الزيارة محافظ محافظة البيضاء اللواء صالح الرصاص،ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء دكتور أحمد الموساي، وقائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري.