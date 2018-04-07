بالفيديو.. ” السمسرة ” تقتحم عالم جراحات السمنة

علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور ” طارق جابر ” استشاري الجراحة العامة والمناظير، أن جراحات السمنة في المملكة تمددت كثيراً في الأونة الأخيرة، وأخذت نطاق واسع خرج عن الإطار الطبي، وصار يستفيد منه عدد من الوسطاء والمكاتب التي تتربح من خلال هذا.

وأضاف ” جابر ” من خلال مداخلته في برنامج ” ياهلا ” ، أن السمسرة ليس لها تعريف واضح، وإنما هي تتخلص في إقناع المريض بشئ يخدم مصالحك أنت، دون النظر إلى صحة ومصلحة المريض.