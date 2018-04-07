بالصور.. إبنا ” ترامب ” في حفل زفاف بدبي
حرص نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ، على حضور حفل زفاف أميرة سجواني ، ابنة رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني في دبي ، يوم الخميس الماضي .
وحضر حفل الزفاف ، الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، والشيخ مكتوم بن محمد ، نائب حاكم دبي ، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة الحاكمة .
abdul[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 2 ساعتين
أز فاظَر أز سان. وهذه المرة ابناء ترامب كم دولارات شحنوا معهم في الطائرة من دبي الي نُو يورك ؟ حاكم كل ميل رحلة بحسابها
alfahd42[ عدد التعليقات: 15821 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد
alfahd42[ عدد التعليقات: 15821 ] نشر منذ 2 ساعتين
تراب مايهرول عبث