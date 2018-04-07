بالصور.. إبنا ” ترامب ” في حفل زفاف بدبي

دبي(صدى):

حرص نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ، على حضور حفل زفاف أميرة سجواني ، ابنة رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني في دبي ، يوم الخميس الماضي .

وحضر حفل الزفاف ، الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، والشيخ مكتوم بن محمد ، نائب حاكم دبي ، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة الحاكمة .