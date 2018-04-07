” البيئة ” تحذر مربي الصقور من إنفلونزا الطيور

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى مربي الصقور داخل المملكة، بضرورة التأكد من مصادر اللحوم المقدمة إليها.

وأكدت الوزارة، عبر بيانها، على تجنب شراء اللحوم المقدمة إلى الصقور من الأسواق العشوائية، خاصة أثناء انتشار أنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، مشيرة إلى أن تقصي المرض أثبت أن وجود إصابات بين الطيور المقدمة كغذاء للصقور ” دون أعراض ظاهرية ” .

ودعت الوزارة مربي الصقور إلى التواصل مع الإرشاد البيطري للتوعية، والاتصال على رقم 8002470000 في حال الطوارئ.