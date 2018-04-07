رسميًا.. استبعاد سيروتي عن لقاء الأهلي لعدم جاهزيته

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أنه تم استبعاد الأرجنتيني إيزكويل سيروتي عن لقاء ” الأهلي ” ، عند الساعة الـ 8.40 من مساء يوم غد السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري السعوي للمحترفين، وذلك لعدم جاهزيته.

وكان سيروتي، قد تعرض لشد عضلي قبل مواجهة العين الإماراتي آسيوياً، أجبرت مواطنه خوان براون مدرب الهلال على إبعاده عن هذه المباراة.

وأضافت التقارير أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة، على أن تتضح نتائجها، قبل المباراة المقبلة الهامة ضد الأهلي.