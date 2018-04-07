بالفيديو.. أمطار على منطقة الرياض

علي القحطاني(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها جرى على إثرها أودية الريمة بشقراء، وغويمض شمال شقراء ، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة ثادق والمراكز التابعة لها ( رغبة ، ومشاش السهول ، والصفرات ، ورويضة السهول ، والبير ، ورويغب ) سال على إثرها شعيب رويغب وروضة نورة .

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة الغاط والمراكز التابعة لها ، فيما هطلت فجر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة مرات سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة المجمعة وعلى مراكز ( جلال ، وروضة سدير ، والحائر ، وتمير ، والشعب ، والخيس ، والعمار ، والرويضة)، سالت على إثرها أودية ( المشقر ، والكلبي ، ووشي ، وجوي ) ، كما ارتوت روضة حطابة وروضة المزيرعة وامتلأ سد مركز وشي .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.