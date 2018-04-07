صورة عفوية تجمع وزير التجارة مع سفير خادم الحرمين في واشنطن

نايف السالم(صدى):

غرد بدر العساكر, مدير مكتب سمو ولي العهد, اليوم بصورة تحوي الكثير من الدلائل رغم بساطتها وعفويتها، حيث جمعت سفير خادم الحرمين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ووزير التجارة ماجد القصبي في فاصل للنقاش والتقاط الأنفاس وسط ماراثون من اللقاءات والاجتماعات والاتفاقيات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جولته الحالية بأمريكا .

وقال العساكر معلقا على الصورة عبر حسابه في ” تويتر ” : بين عتبات المكان، لا يستريح المشهد، لأن سلالة العمل تستمر، ونقاشاته تزداد في فواصل من ومضات الإنجازات.