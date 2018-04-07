أرسنال في ورطة قبل لقاء ساوثامبتون

نواف السالم(صدى):

يعاني نادي أرسنال من فقدان نجم الفريق الأول لكرة القدم ، الأرميني هنريك ميختاريان ، والذي سيغيب عن لقاء ساوثامبتون المقررة يوم الأحد المقبل ، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي .

وأشار مدرب الفريق أرسين فيغر ، إلى أن ” ميختاريان ” يعاني من إصابة في الركبة ، وحتى الآن لم يتم تشخيصها وتحديد مدة غيابه عن الملاعب ، لافتًا إلى أن غيابه عن اللقاء بات مؤكدًا .

وكان نجم الفريق الإنجليزي ، قد تعرض إلى الإصابة ، خلال مباراة سيسكا موسكو الروسي ، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي ، ولكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء بعد إصابته في الدقيقة الـ 61 من الشوط الثاني .