ناصر الشمراني: وضع نادي الشباب يرثى له

الجمعة 6
أبريل
حال الليوث لايسر لاعدو ولا صديق رغم البطولات ا لا حققوها في الماضي جمهوره مايتعدي حمولة باص كوستر لاجمهور ولا دعم مادي ولا معنوي اشوف يقبلو النادي لرجال اعمال في الخصصة ربما يتحسن الوضع او يبيعو عقود لاعيبة الشباب للاندية ويقفلو النادي افضل لهم
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اشرف[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 36 دقيقة
حال الليوث لايسر لاعدو ولا صديق رغم البطولات ا لا حققوها في الماضي جمهوره مايتعدي حمولة باص كوستر لاجمهور ولا دعم مادي ولا معنوي اشوف يقبلو النادي لرجال اعمال في الخصصة ربما يتحسن الوضع او يبيعو عقود لاعيبة الشباب للاندية ويقفلو النادي افضل لهم