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  3. عدنان جستنيه: الاهلي سيفوز بنتيجة 3-1

عدنان جستنيه: الاهلي سيفوز بنتيجة 3-1




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 33 دقيقة

ما عندك سالفة .. ماني هلالي لكن من الصعب هزيمة الهلال في مبارتين متتاليتين .. لذا هزيمة الاهلي او تعادله هي النتبجة النهائيه والله اعلم

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 26 دقيقة

رغم انني اهلاوي اخاف من مفاجئات الزعيم ربما يصب جم غضبه في الراقي بسبب خروجه من الاسيوية لان اخر لقاء بينهما كان الزعيم يعاني من بعض الاصابات والنقص ورغم ذلك فاز علي الاهلي

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