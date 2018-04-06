عدنان جستنيه: الاهلي سيفوز بنتيجة 3-1

الجمعة 6
أبريل
ما عندك سالفة .. ماني هلالي لكن من الصعب هزيمة الهلال في مبارتين متتاليتين .. لذا هزيمة الاهلي او تعادله هي النتبجة النهائيه والله اعلم
رغم انني اهلاوي اخاف من مفاجئات الزعيم ربما يصب جم غضبه في الراقي بسبب خروجه من الاسيوية لان اخر لقاء بينهما كان الزعيم يعاني من بعض الاصابات والنقص ورغم ذلك فاز علي الاهلي
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عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 33 دقيقة
ما عندك سالفة .. ماني هلالي لكن من الصعب هزيمة الهلال في مبارتين متتاليتين .. لذا هزيمة الاهلي او تعادله هي النتبجة النهائيه والله اعلم
ساري[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 26 دقيقة
رغم انني اهلاوي اخاف من مفاجئات الزعيم ربما يصب جم غضبه في الراقي بسبب خروجه من الاسيوية لان اخر لقاء بينهما كان الزعيم يعاني من بعض الاصابات والنقص ورغم ذلك فاز علي الاهلي