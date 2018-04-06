أدبي الطائف يهدي الأمير سلطان بن سلمان إصداراته

عبد العزيز القثامي(صدى):

أهدى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عضو اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ عطا الله بن مسفر الجعيد، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مجموعة من كتب ومطبوعات النادي ذات العلاقة بسوق عكاظ وتاريخ الطائف وتراثه العمراني ومرافقه السياحية والتاريخية.

وشارك الحضور معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني والمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا الاشرافية لسوق عكاظ يوم أمس بمقر جامعة الطائف.