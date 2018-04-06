ترتيب أندية دوري المحترفين في افتتاح الجولة الـ 25

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات افتتاح الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين ، مساء اليوم الجمعة ، ليحصد التعاون 34 نقطة في رصيده في المركز الخامس بعد فوزه على الشباب ، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 30 نقطة في رصيده .

وحصد الفيحاء المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد تعادله مع الرائد الذي وصل إلى المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة ، بينما حصل القادسية على المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة .

واحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 34 نقطة ، فيما حصد الاتحاد المركز الثامن برصيد 33 نقطة ، ليتعادل في نقاطه مع الاتفاق الذي يحتل المركز التاسع ، ويتذيل أحد القائمة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة .