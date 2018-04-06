ضبط وافد امتهن العمل في محال المستلزمات النسائية بجدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت فرق التفتيش الميدانية في مكة المكرمة ، مساء اليوم الجمعة ، وافدًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة في مجمع شهير يقع شمال جدة .

ووجت الفرق الرقابية ، الوافد يمتهن العمل في محال بيع المستلزمات النسائية ، وهو ما يمثل مخالفة قانونية لقرار التأنيث .