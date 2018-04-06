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ضبط وافد امتهن العمل في محال المستلزمات النسائية بجدة

ضبط وافد امتهن العمل في محال المستلزمات النسائية بجدة
نايف السالم(صدى):

ضبطت فرق التفتيش الميدانية في مكة المكرمة ، مساء اليوم الجمعة ، وافدًا مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة في مجمع شهير يقع شمال جدة .

ووجت الفرق الرقابية ، الوافد يمتهن العمل في محال بيع المستلزمات النسائية ، وهو ما يمثل مخالفة قانونية لقرار التأنيث .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 1 ساعة

ضبط وافد امتهن العمل في محال المستلزمات النسائية بجدة اكيد ماتروح علي ابو يمن هذه الشغلة

[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 44 دقيقة

تعود علي كثر الفلوس وكثرالدخل صعب يتركها قال يعني غرامه ادفع واستمر

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