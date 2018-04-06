التلفزيون الإيراني يتعرض لموجة سخرية لحجبه جزء من شعار ” روما “

ماجد محمد(صدى):

قامت القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء عرضها برنامج تحليلي رياضي لتحليل مباراة فريقي روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في منافسات دوري الأبطال الأوربية بحجب جزء من شعار نادي روما؛ والذي يحتوي على مشهد لـ ” ضرع ذئب ” .

وعلى الفور نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما تغريدة عبر موقع ” تويتر ” ؛ جاء فيها صورة لشعار النادي كما هو وصورة أخرى للشعار التي عرضته القناة الإيرانية، وكتبت: إن لم تحبني هكذا، فيمكنك الآن أن تحبني هكذا.

وما إن نشرت صفحة النادي هذه الصورة حتى انطلق رواد تويتر في إيران بالتعليق والمشاركة على الصورة في موجة من السخرية والتهكم على قرار القناة المذكورة بشأن شعار روما.

وشاركت صفحة موقع ” خبر أونلاين ” صورة كاريكاتورية للرسام الإيراني ” محمد رضا مير شاه ” يسخر فيها من حجب التليفزيون لصورة ضرع الذئب ويقترح شعار جديد لنادي روما.

بينما حازت تغريدة المواطن صاحب حساب ” كيانينو ” إعجاب المشاركين، حيث شارك صورة تعود إلى حجب السلطات الإيطالية للتماثيل العارية أثناء زيارة الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” لروما وقال: أنتم من بدأتم.. تذكرون هذا؟!

ويأتي شعار نادي روما الرياضي من القصة التاريخية عن إرضاع أنثى ذئب للطفلين التؤام ” رومولوس ” و ” رموس ” ، والتي تشير الروايات الشعبية إلى أنهم من بنوا مدينة روما.