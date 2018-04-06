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الاتحاد يفوز على الاتفاق في دوري المحترفين

الاتحاد يفوز على الاتفاق في دوري المحترفين
ماجد الأشرم(صدى):

تمكن نادي الاتحاد من تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق ، خلال مواجهة الجولة الـ 25 ضمن مباريات بطولة دوري المحترفين ، مساء اليوم الجمعة .

وسدد هدف الاتحاد الأول ، ربيع سفياني ، خلال الدقيقة الـ 44 ، ليعود ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة الـ 72 من الشوط الثاني ، ليسدد الهدف الثالث فهد الأنصاري خلال الدقيقة الـ 57 ويسجل الهدف الرابع جمال باجندوح في الدقيقة الـ 65 .

وسجل فخر الدين بن يوسف ، هدف الاتفاق الأول خلال الدقيقة الـ 83 من الدقائق الأخيرة في نهاية المباراة ، فيما سجل ياسين حمزة الهدف الثاني من ضربة جزاء خلال الدقيقة الـ 96 من نهاية المباراة .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 1 ساعة

المدرب الوطني سعد الشهري يحتاج الي وقت مع الاتفاق لكسب الخبرة اطلقو عليه المديح بمجرد فوز الاتفاق علي الزعيم الذي لم يكن في يومه في هذا الموسم

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