القادسية يهزم أحد في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي القادسية الفوز على نظيره أحد ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين ، بأربعة أهداف .

وسدد هدف القادسية الأول ، اللاعب بيسمارك فيريرا ، خلال الدقيقة الـ 23 من الشوط الأول ، فيما سدد الهدف الثاني خلال الدقيقة الـ 66 من ضربة جزاء ، ليسجل هارون كمارا ثنائية أخرى للفريق ، في الدقيقة الـ 31 والـ 72 .

وسجل هشام الصيفي هدف أحد الوحيد ، خلال الدقيقة الـ 55 من الشوط الثاني ، عن طريق ضربة جزاء .