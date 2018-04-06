التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الرائد والفيحاء

طلال الغامدي(صدى):

تعادل نادي الرائد مع نظيره الفيحاء إيجابيًا ، مساء اليوم الجمعة ، خلال لقاء الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الفيحاء الأول اللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقة الـ 40 من الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني خلال الدقيقة الـ 78 من الشوط الثاني ، بينما سجل روني فرنانديز الهدف الثالث للفريق خلال الدقيقة الـ 48 .

وسجل شيكابالا الهدف الأول للرائد خلال الدقيقة الـ 48 من الدقائق الإضافية في الشوط الأول ، ليليه صالح الشهري بثنائية في الدقائق الـ 70 والـ 75 من الشوط الثاني .